92 yaşında vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde vefat eden Kore Gazisi Hacı Hasan Bayram (92) düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İscehisar Devlet Hastanesinde vefat eden Bayram'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine, İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar ve Afyonkarahisar İkmal Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü ve bazı vatandaşlar katıldı.