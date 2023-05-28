İhlas Haber Ajansı

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98 yaşında da olsa sandığa gidip ‘demokrasi' örneği sergiledi

Afyonkarahisar’da 98 yaşındaki Şükriye Beşkardeş isimli kadın ilerleyen yaşına ve yürüme zorluğuna rağmen sandığa giderek oyunu kullandı.

Afyonkarahisar'da 98 yaşındaki Şükriye Beşkardeş isimli kadın ilerleyen yaşına ve yürüme zorluğuna rağmen sandığa giderek oyunu kullandı.


Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri çerçevesinde oy verme işlemi devam ediyor. Şemsettin Karahisari Ortaokuluna tekerlekli sandalye ile gelen 98 Şükriye Beşkardeş isimli kadın yakınlarının yardımı ile oyunu kullandı. Oy verdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Beşkardeş, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

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