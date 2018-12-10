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Abdullah Avcı: "İlk yarı biterken liderliği garantiledik"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İlk yarı biterken liderliği garantiledik fakat önünüzde daha 19 hafta var" dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İlk yarı biterken liderliği garantiledik fakat önünüzde daha 19 hafta var" dedi.


Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "En son futbolcu olarak gelmiştim Afyon'a. Zemin için Afyon yetkililerine teşekkür ediyorum. Savunmada topa sahip önemli. Kullanacağımız hücum organizasyonlarında topa sahip olmak önemli. İlk yarı biterken liderliği garantiledik fakat önünüzde daha 19 hafta var. Haftaya da geçen senenin şampiyonu ile karşılaşacağız" dedi.

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