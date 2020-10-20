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Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yeni yerinde hizmet verecek

Afyonkarahisar’da Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yeni binasına taşınarak hizmet vermeye başladı.

Afyonkarahisar'da Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yeni binasına taşınarak hizmet vermeye başladı.


Kentte Korona virüs (Covit-19) salgın döneminde yoğun bir şekilde hizmet veren 112 istasyonlarında, yenileme ve iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda, yeni yapılan binasına taşınan Merkez 4 Numaralı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bütün donanımları tamamlanıp resmi olarak hizmet vermeye başladı. Selçuklu Mahallesi'nde, Aile Sağlığı Merkezi ile kompleks olarak inşa edilen merkezin açılışını İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Pala yaptı. Pala özverili bir şekilde çalışan bütün acil sağlık hizmetleri personeline teşekkür ederek, “Sağlık hizmetine ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için gayret gösteriyor, üzerimize düşen görev ve sorumluluklarımızı hakkıyla yapmaya çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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