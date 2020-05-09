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Acil Tıp Teknisyeninden fedakarca davranış

Afyonkarahisar’da yaylada rahatsızlanan bir hastaya helikopter ambulans iniş yapamayınca helikopterden inen Acil Tıp Teknisyeni, hastanın ilk müdahalesini yaptı.

Afyonkarahisar'da yaylada rahatsızlanan bir hastaya helikopter ambulans iniş yapamayınca helikopterden inen Acil Tıp Teknisyeni, hastanın ilk müdahalesini yaptı.


Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaylada rahatsızlanan kalp hastası yaşlı adam için giden helikopter ambulans, iniş için uygun yer bulamayınca Acil Tıp Teknisyeni (ATT) helikopterden inerek hastaya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Hasta, önce kara ambulansı ardından da helikopter ambulans ile hasta Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

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