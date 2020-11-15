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Acil Tıp Teknisyenleri eğitimden geçti

Afyonkaarahisar’da 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi’de görevli Acil Tıp Teknisyenlerine (ATT) yönelik düzenlenen EYAD Eğitimini başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Afyonkaarahisar'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi'de görevli Acil Tıp Teknisyenlerine (ATT) yönelik düzenlenen EYAD Eğitimini başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.


Afyonkarahisar'da Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca düzenlenen EYAD eğitimi başarıyla tamamlandı. Kurs birincisi olan Acil Tıp Teknisyenleri Damla Topçu'nun sertifikası Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Güdücü tarafından verildi. Başarılı olan diğer personellere ise sertifikaları İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Gülsüm Ateş Doğan ve eğitmenler tarafından verildi.

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