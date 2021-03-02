'Acılı çiğ köfte dayağı' olayının yaşandığı dükkana bu kez de kardeşi saldırdı

Afyonkarahisar'da çiğ köfteyi ‘acılı' yaptığı gerekçesi ile bir çalışanı darp eden ve serbest bırakıldıktan sonra bir kez daha gözaltına alınan şahsın kardeşi, eniştesi ve eniştesinin kardeşi aynı çiğ köfteciye saldırdı. Saldırganlar polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın kent merkezi İstiklal mahallesinde faaliyet gösteren çiğ köfteci dükkanına gelen Gurur Ş., isimli şahıs sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K'yı yumruklayarak darp etti. Olaydan sonra Gurur Ş., polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gurur Ş., olayın duyulması ve ardından infial etkisi oluşturması üzerine polis tarafından bugün bir kez daha gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken aynı olayın gerçekleştiği çiğ köfteci dükkanına gece saatlerinde bir saldırı daha oldu., Gurur Ş.'nin kardeşi Hüseyin Ş., eniştesi Basri B. ve eniştesinin kardeşi Doğukan B. ile birlikte dükkanda Bilal T., isimli şahısın olduğu sırada iş yerine geldi.

Otomobilden inen Hüseyin Ş, elindeki bira şişesini önce iş yerinin güvenlik kamerasına ardından dükkanına kapı camına attı. Bira şişesi ile camı kıran şahsı yanındakiler sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra kendisini tutan şahıslardan kurtulan Hüseyin Ş., bu defa iş yeri önündeki yemek yenilen sehpayı iş yerinin vitrin camına defalarca attı. Ardından saldırgan iş yeri önünde servis yapılan motosikleti tekmeleyerek zarar verdi. Saldırgan, yanındaki şahıslar tarafından güçlükle sakinleştirip araca alındıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Olayla ilgili güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saldırganların daha önce çiğ köfte ‘acılı' diye iş yeri çalışanını döven Gurur Ş.'nin kardeşleri Hüseyin Ş. eniştesi Basri B. ve eniştesinin kardeşi Doğukan B.olduğunu tespit etti. Çiğ köfteci dükkanına saldıran Hüseyin Ş. ve beraberindekileri yakalayan polis şüphelileri göz altına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.