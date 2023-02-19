AFAD Afyonkarahisar ekibi afet bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

gününde de çalışmalarını sürdürürken, ekipler depremden 278 saat sonra Antakya'da enkaz altında kalan bir kişiyi de kurtardı.

Afetin ilk gününden itibaren bölgeye giden Afyonkarahisar ADF ekibi adeta canla başla çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 100 kişilik AFAD Afyonkarahisar ekibi yapılan koordinasyona bağlı kalarak görevlendirildikleri illerde yoğun bir şekilde çalışıyor. Ekipler son olarak Hatay'ın Antakya ilçesinde çöken apartmanın enkazında kalan Hakan Yasinoğlu isimli vatandaşı kurtardı. Yasinoğlu, UMKE ekipleri tarafından apılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. AFAD Afyonkarahisar ekibi son vatandaş enkazdan çıkartılana kadar sahada büyük bir çaba saf ederken, kurtarılan her can için büyük bir sevinç yaşadılar.