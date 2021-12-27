AFAD, Sandıklı Belediyesi personellerine eğitim verdi

AFAD eğitmenleri tarafından, Sandıklı Belediyesi personellerine yönelik verilen eğitim yaklaşık iki saat sürdü. Eğitimlerde depremlerden, çığ düşmelerine kadar yaşanabilecek bütün doğal afetlerle ilgili bilgi aktarım yapılırken, yapılması gereken ve dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgi aktarımı yapıldı. Eğitimin sonunda teorinin yanı sıra uygulamalı eğitimde gerçekleştirildi. Sandıklı Belediyesi'nin farklı müdürlüklerde görev yapan personellere eğitimlerin belirli aralıklarla verileceği ifade edildi.