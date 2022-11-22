AFAD'da 60 personelin katılımıyla ‘eğitim ve tatbikat' yapıldı

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) ‘Arama, Kurtarma Teknisyenleri Hazırlayıcı Eğitim ve Tatbikatı' yapıldı.

Eğitim ve tatbikat AFAD Afyonkarahisar yerleşkesinde gece yapıldı. Programa 30'u AFAD Afyonkarahisar'da görevli, 30'u ise Antalya AFAD'da görevli toplam 60 personel katıldı. Teorik eğitim sonrası gece gerçekleştirilen tatbikatta personellere yıkım olan binalarda arama, kurtarma faaliyeti uygulamalı olarak gösterildi.