AFAD'dan, DSİ personellerine yönelik tatbikat

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Devlet Su İşleri (DSİ) personellerine yönelik ‘deprem, yangın ve tahliye' eğitimi verilip ardından tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikat AFAD ekipleri tarafından DSİ yerleşkesinde yapıldı. Gerçekleştirilen tatbikatta personellere ‘İşyeri Afet Farkındalık Eğitimi' çerçevesinde ‘deprem anı, toplanma alanı uygulaması, yangın ve tahliye tatbikatı' yapıldı. Tatbikat teorik ve uygulama olarak iki aşamada yapıldı. Tatbikatın ikinci kısmında AFAD ekipleri deprem anında ve yangında neler yapılması gerektiğini uygulamalı olarak personellere gösterdi. Çok sayıda personelin katıldığı eğitim ve tatbikatların ilerleyen günlerde farklı kurumlarda da süreceği belirtildi.