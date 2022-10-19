AFAD'dan öğrenci yurdunda tatbikat

AFAD ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün iş birliğinde düzenlenen Dinar Öğrenci Yurdu'ndaki tatbikata 97 kişi katılım sağladı. Tatbikat yapılan yurtta verilen eğitimlerin seviyesini, bilgilerin pekiştirilmesini, personelin acil durumlardaki halihazır durumunu ve ihtiyaçların belirlenmesi sağlandı. Tatbikatlar Afyonkarahisar'da bulunan 18 öğrenci yurdunun tamamında yapılacağı kaydedildi.