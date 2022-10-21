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AFAD'ın koordinasyon çalıştayı Afyonkarahisar'da başladı

AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürleri Koordinasyon Çalıştayı Afyonkarahisar’da başladı.

AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürleri Koordinasyon Çalıştayı Afyonkarahisar'da başladı.


Çalıştayı Afetlere Müdahele Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, Arama ve Kurtarma Dairesi Başkanı Recep Şalcı'nın katılımıyla AFAD Afyonkarahisar yerleşkesinde başladı. Çalıştayda meydana gelebilecek afetlerde koordinasyonun sağlanması ve hızlı müdahale konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Gerçekleştirilen toplantıda AFAD Afyonkarahisar İl Müdürü Mehmet Buldan tarafından da sunum yapıldı.

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