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AFDOS üyeleri Karahisar Kalesi'ne çıktı

Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) üyeleri geçtiğimiz Pazar günü Karahisar Kalesi’ne çıkarak keyifli bir gün geçirdiler.

Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) üyeleri geçtiğimiz Pazar günü Karahisar Kalesi'ne çıkarak keyifli bir gün geçirdiler.


Sabahın erken saatlerinde Bedesten önünde buluşan AFDOS'lu sporcular Demirciler İçi'nden yürüyüşe başladılar. Sırasıyla Burmalı ve Başçeşme Camilerini ziyaret ederek yürüyüşlerini sürdüren AFDOS'lu sporcular Hisarardı üzerinden Ulu Cami'ye ulaştılar. Ekip liderliğini AFDOS Yönetim Kurulu üyesi Faruk Bangir'in yaptırdığı yürüyüş Karahisar Kalesi'nin zirvesine doğru sürdürüldü.

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