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AFDOS üyeleri tarihi Kadınana Su Yolu'nda yürüdü

Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) üyeleri, tarihi Kadınana Su Yolu’nda yürüyüş düzenledi.

Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) üyeleri, tarihi Kadınana Su Yolu'nda yürüyüş düzenledi.


Kışlacık yakınlarında başlayan yürüyüşte ekip üyeleri, bir zamanlar Afyonkarahisar'ın içme suyunu sağlayan Kadınana Suyu'nun geldiği tarihi su kanalları boyunca yürüyüş gerçekleştirdi.


Yürüyüşte yapılan bilgilendirmede su kanallarının Anadolu Selçuklu Devleti zamanında üç Hanım Sultan tarafından yaptırıldığı belirtilerek, bu su kanallarının döneminde Afyonkarahisar'ın su sorununa çare olduğu aktarıldı.


Yürüyüş boyunca doğanın keyfini çıkaran AFDOS üyeleri sık sık fotoğraf da çekti.

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