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AFDOS ve Yeşilay'dan doğa yürüyüşü

1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası nedeniyle Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) ve Yeşilay Afyon Şubesi işbirliğinde Erkmen’de doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası nedeniyle Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) ve Yeşilay Afyon Şubesi işbirliğinde Erkmen'de doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Faaliyette herkese zararlı alışkanlıklardan uzak durulması çağrısında bulunuldu.


Sabahın erken saatlerinde AFDOS Kulüp binasında toplanan doğaseverler Erkmen'e hareket ederek yürüyüşlerini gerçekleştirdiler. Faaliyette AFDOS Yönetim Kurulu Üyesi Özge Mutlu liderlik etti. Yeşilay Afyon Şubesi adına yürüyüşe katılan doğaseverler yürüyüş nedeniyle AFDOS Yönetimine teşekkür etti. Faaliyete 53 kişinin katıldığı bildirildi.

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