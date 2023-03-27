Afet bölgesinde üretilemeyen tarım ürünleri Afyonkarahisar'da üretilecek

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatlarıyla deprem bölgesindeki tarımsal ürünlerin eksikliğinin Afyonkarahisarlı çiftçiler tarafından telafi edilmesi amacıyla çiftçilere tohum desteği veriliyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün raporuna göre, hem depremden dolayı bölgede ağır yara alan tarım arazilerinin zarar görmesi hem de bölge çiftçilerinin barınma sorunlarından dolayı göç etmesi tarımsal üretimin beklentilerin altında olacağı öngörülüyor. Bu raporu dikkate alarak, Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi devreye girdi. Deprem bölgesinde yetiştirilen ancak bu yıl üretim eksikliği yaşanması öngörülen ürünlerin bir kısmı Afyonkarahisar'da üretilecek.

İl Genel Meclisi Mart ayı olağanüstü toplantısında karara bağlanan ve Vali Yiğitbaşı tarafından onaylanan destek çerçevesinde, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde toplamda 5 milyon TL tutarında ayçiçeği tohumu ve 1 milyon TL tutarında nohut tohumunu çiftçilere dağıtacak.

"Asrın felaketi bölgede birçok şeyi aynı anda etkiledi"

Afyonkarahisar'da üretim yapan çiftçilere verilecek tohum desteği sayesinde, tarımsal üretimin depreme rağmen ülke çapında devamlılığının sağlanacağını ifade eden Vali Yiğitbaşı şunları söyledi:

“Asrın felaketi bölgede birçok şeyi aynı anda etkiledi. Özellikle bölgenin hem sınai hem de tarımsal üretimi sekteye uğradı. Bu noktada hızla alınacak önlemler ve verilecek destekler üreticilerimiz için çok önemli. Biz de Afyonkarahisar olarak özellikle tarımda öngörülen aksamayı önlemek için böyle bir destek paketi hazırladık. Bölgede eksilmesi düşünülen ürünleri, vereceğimiz tohum desteği sayesinde şehrimizde üreteceğiz. Bu sayede ülkemizin tarımsal üretimini eksiksiz devam ettirmiş olacağız. Bu sürece destek olan ve hızlıca karar alan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Genel Meclisi'ne de bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum.”