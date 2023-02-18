Afet bölgesindeki besicilere aşı desteği

Afyonkarahisar'dan deprem bölgesindeki besicilerin kullanması için aşı gönderildi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından afetin meydana geldiği bölge için çalışmalar sürdürülüyor. Besiciler için yem desteğinden sonra aşı desteği içinde çalışma başlatılırken, konuyla ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Deprem afetinden etkilenen yetiştiricilerimize veteriner tıbbi ürün ve malzeme nakli için il müdürlüğümüzden 2 personel ile birlikte aşı nakil aracı Kahramanmaraş deprem bölgesine görevlendirilmiştir. Çiftçilerimizin her daim yanındayız. Bir olacağız, tüm zorlukları birlikte aşacağız” ifadelerine yer verildi.