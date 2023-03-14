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Afet bölgesindeki besicilere yem desteği

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden deprem bölgesindeki besicilere yem desteği devam ediyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden deprem bölgesindeki besicilere yem desteği devam ediyor.


Sağlanan yem desteği ile ilgili kurumun sosyal medya hesabında yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlığımız koordinasyonunda deprem afetinden etkilenen yetiştiricilerimiz için hayvan yemi sevkiyatlarımız devam etmektedir. Daha önce gönderilen hayvan yemlerine ek olarak bugünde 1 tır hayvan yemi yola çıkmıştır. Çiftçilerimizin her daim yanındayız. Bir olacağız, tüm zorlukları birlikte aşacağız” ifadelerine yer verildi.

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