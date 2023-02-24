Afet bölgesine 80 polis memuru gönderildi

Afyonkarahisar'dan, afet bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Adıyaman'da görev yapmak üzere 80 polis gönderildi. Polislerin 1,3 ve 6 ay görev yapacakları belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 50 personelin halen bölgede görev yaptıkları ve yeni gönderilen polis memurları ile bu sayının 130 olduğu kaydedildi.

Öte yandan, polis memurlarının uğurlanması esnasında duygusal anlarda yaşandı.