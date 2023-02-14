Afet bölgesine giden ilk sağlık ekipleri geri döndü

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Afyonkarahisar'dan bölgeye ilk giden 112 ve UMKE ekiplerini görevlerini tamamlayarak kente döndü.

Depremin olduğu günden itibaren bölgede hizmet veren pek çok cana dokunan ilk 112 ve UMKE ekipleri, görevi yeni ekiplere devrederek geri döndü. Ekipleri karşılayan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, bölgeden yeni dönen Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. İlker Ahmet Çınar ve yardımcısı Dr. Oğuz Serdar Bayrak ile birlikte, bölgeye gidecek yeni ekibi de aynı anda yolcu etti. Korkmaz her iki ekibe de bu zorlu görevde yer aldıkları için teşekkür etti ve yeni yola çıkan ekibi, kolaylıklar dileyerek uğurladı. Ekipleri karşılarken ve uğurlarken samimi, duygulu anlar da yaşandı.