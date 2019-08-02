‘Afet ve Acil Durumlara Müdahalede Kapasite Paylaşımı' protokolü imzalandı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Dinar Belediyesi arasında Afete Hazırlık Yılı kapsamında “Afetlere Hazır Ol” sloganıyla hazırlanan “Afet ve Acil Durumlara Müdahalede Kapasite Paylaşımı'' projesi ile ilgili olarak hazırlanan işbirliği protokolü Vali Mustafa Tutulmaz'ın nezaretinde imzalandı.

Protokol imza törenine Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan ile Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Vekili İsmail Özkan katıldı.

Protokol kapsamında AFAD tarafından, Dinar Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nın kullanımına kurtarma malzemesi ile bir araç tahsisi yapıldı. Aracın afet ve acil durum olayları ile sıkışmalı trafik kazalarına müdahalede zaman kaybının önüne geçmek için tahsis edildiği protokolde vurgulanan hususlar arasında yer aldı.

Bu ayın temasının “Afet Risklerini Anlama” olduğunun vurgulandığı protokolde, il merkezine uzak ilçelerdeki afet ve acil durum olayları ile sıkışmalı trafik kazalarına müdahalede zaman kaybının önüne geçmek için, Afyonkarahisar il merkezine 111 km uzaklıkta bulunan Dinar Belediyesi'yle işbirliğine giderek İtfaiye Teşkilatına protokol ile kurtarma malzemesinin tahsis edildiği ifade edildi. Öte yandan AFAD ekibi Dinar Belediyesi'ne ait İtfaiye Teşkilatının personellerinin de eğitimlerini üstlendiği protokolde vurgulandı.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'da böyle bir protokolün imzalanmasından yana mutlu olduğunu söyleyerek, başta Vali Mustafa Tutulmaz olmak üzere tüm AFAD yetkililerine teşekkür etti.

Vali Mustafa Tutulmaz ise Afyonkarahisar'ın geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu vurgulayarak bu protokolün önemli bir hizmet olduğunu vurguladı. Tutulmaz, “Afet ve acil durum olaylarında en önemli husus kuşkusuz zamandır. Zamanında yapılan müdahale pek çok yaşamı kurtarabilir. Dinar ilçemizde merkeze en uzak ilçelerden bir tanesi. Ayrıca önemli bir yol güzergahında bulunmaktadır. O bölgede yaşanan her hangi bir afet yada acil durum vakalarına anında müdahale edilmesi için güzel ve faydalı bir protokol imzalandı. Protokolde itfaiye personelleri hem eğitim alma fırsatı yakalamış, hem de ekipmana kavuşmuş. Bu protokol bir nevi önlem almaktır. Bizlerin mutlaka afet gibi acil durumlara hazırlıklı olması gerekiyor. Tüm tedbirleri mutlaka zamanında almalıyız. Bu protokolde emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum” dedi.

Protokolün imzalanmasının ardından Vali Mustafa Tutulmaz tarafından kurtarma malzemesi ile bir araç Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'ya teslim edildi.