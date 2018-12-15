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Afjet Afyonspor 0 - Yetiş Yapı Elazığspor 4

Spor Toto 1.

Liğ ‘in 16 haftasında Afjet Afyonspor, kendi sahasında oynadığı maçta Yetiş Yapı Elazığspor'a 4-O Maglup oldu.


Stat: Afyon Zafer


Hakemler: Alper Çetin, Özgür Ertem, Kamil Çetin


AFJET Afyonspor: Oleksandr Rybka, Türker Toptaş, Renato Arapi, Bayram Çetin, Yasin Yener, Sinan Özkan (Dk 46 Aykut Uluç), Nazmi Candoğan, Taşkın İlter(Dk 73 Onur Toprak?), Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu, Erdi Zengin(Dk 46 Ali Kılıç)


Yedekler: Bekir Demircan, , Ali Kılıç, Aykut Uluç,Onur Toprak


Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Kadir Bekmezci, Andreas Tatos, Adem Alkaşi, Maussa Bagayoko (Dk 90 ErhanÇınar ?), Ali Fırat Okur ( Dk 84 Serkan Kurtuluş), Lamine Diarra, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Orhan Şam, Kadir Taşoğlu(Dk 59 Ahmet Aras)


Yedekler: Ahmet Aras, Serkan Kurtuluş


Goller: Dk 3 Mehmet Yiğit, Dk 29 Lamina Dıarra , Dk 67, Dk 74 Ahmet Aras( Yetiş Yapı Elazığspor)


Sarı Kartlar: Ersel Aslıyüksek ,Ali Kılıç ( Afjet Afyonspor)


Emre Öztürk,Kadir Taşoğlu ( Yetiş Yapı Elazığspor )

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