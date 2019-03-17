Afjet Afyonspor - Abalı Denizlispor maçının ardından

Lig 26. haftasında Afyonda oynanan Afjet Afyonspor, Abalı Denizlispor maçı sonrası teknik direktörler basın toplantısında konuştu.

Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, yaptığı açıklamada, "Gerçekten giderek yükseliyor alttaki takımlar. Biz de haftaya lider girdik. 3-0'dan sonra normal oyunumuza döndük, golü bulduk, golleri bulduk. Skor 3-0 oldu. İstediğimiz gibi oldu daha farklı da olabilirdi. Böyle olunca oyun istediğimiz şekle dönüştü. İkinci yarıda da birçok pozisyon bulduk. Afjet elinden geleni yaptı, oyun biraz dengelendi. 8 tane zorlu maçımız var, henüz hiçbir şey bitmiş değil. Zorlu rakipler var, görüyorsunuz 3-0'dan bile maç dönecek hale geliyor, her maç çok zorlu. Camiamıza çok teşekkür ediyorum. Afjet Afyonspor'a da başarılar diliyorum" dedi.

Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise, yaptığı açıklamada, "Açıkçası bu şekilde kaybedeceğimizi hiç düşünmemiştik, mağlubiyeti hayal etmemiştim ama futbolda bunlar oluyor. İlk yarıda bireysel hatalardan dolayı basit goller yedik. Bu maçı unutmak zorundayız, bu maç bizim için geride kaldı. Önümüze bakmak zorundayız. Başka şansımız yok. Zaman daralıyor, 18 günlük bir ara var. Hatalarımızı daha aza indirip önümüze bakacağız" dedi.