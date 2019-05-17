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Afjet Afyonspor - Ümraniyespor maçının ardından

Spor Toto 1.

Lig'in 34. haftasında oynanan Afjet Afyonspor-Ümraniyespor maçı sonrası teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.


Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "Amacı olmayan iki takımın maçı idi, her iki takım da az oynayan oyunculardan kurulu bir kadro tercih etti Afyonspor'un yapısı bize benziyor aslında, bu lige çok yakışıyorlardı, burası farklı olduğu için o süreci taşıyamadılar, inanıyorum ki layık oldukları yere tekrar gelecekler" dedi.



Afjet Afyonspor Teknik Sorumlusu Cevdet Gök ise, "Üç haftadır hedefimiz olmadığı için motivasyonu zor maçlar oynuyorduk. Hep birlikte çalışıp tekrar bu lige döneceğimize inanıyorum. Afyon'da bu potansiyel var. Şunu da söylemek istiyorum; Gençlerbirliği ve Denizlispor kulüplerini tebrik ediyorum. Şampiyon oldular" dedi.

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