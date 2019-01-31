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Afjet ve Avcılar Derneği'nden Başkan Çoban'a ziyaret

31 Mart’ta görev süresi dolacak olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ziyaretleri devam ediyor.

31 Mart'ta görev süresi dolacak olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ziyaretleri devam ediyor.


Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, bu kapsamda, AFJET A.Ş. Genel Müdürü Yusuf Ulutürk ve kurum idarecileri ile Afyonkarahisar Avcılar Derneği Başkanı Sabri Toktaş ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Güray Akan'ı makamında kabul etti. Görev yaptığı iki dönemde Afyonkarahisar'a hizmetlerinden dolayı Başkan Çoban'a teşekkür eden AFJET A.Ş. Genel Müdürü Yusuf Ulutürk, ziyaret anısına Başkan Çoban'a azim, şans ve kararlılığına simgesi olan koi balığı taşı hediye etti. Afyonkarahisar Avcılar Derneği Başkanı Sabri Toktaş ise Başkan Çoban'ın hem ilimizin gelişimine hem de sivil toplum kuruluşlarına çok büyük katkılar sağladığını belirterek teşekkür etti.

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