Afyon Belediye, Ziraat Bankkart'a mağlup oldu

AXA Sigorta Efeler Ligi 10.
haftasında Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı evinde karşılaştığı Ziraat Bankkart'a 3-0 mağlup oldu.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Tuncay Kandemir, Ahmet Çenesiz
Afyon Belediye: Mehmet Almaz, Nıkıta Axyutin, Cansın, Batuhan Karaca, Tarık Emre, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Yusuf Eken, İlker Esin, Christian Ma, Tarık Emre Sipahioğlu, Çağatay Kır Zeka, Umut Durur)
Ziraat Bankkart: Martin, Ter Maat, Arslan Ekşi, Bennie, Berkay Bayraktar, Samet Ahmet Baltacı (Muhammet Ertuğrul, Alp İzzet Akkuş, Berkay Bayraktar, Aykut Gedik, Bedirhan Bülbül, İbrahim Halil Yücel, )
Setler: 23-25, 15-25, 20-25
Süre: 87 dakika (32, 26, 29)