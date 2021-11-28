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Afyon Belediye, Ziraat Bankkart'a mağlup oldu

AXA Sigorta Efeler Ligi 10.

haftasında Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı evinde karşılaştığı Ziraat Bankkart'a 3-0 mağlup oldu.



Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu


Hakemler: Tuncay Kandemir, Ahmet Çenesiz


Afyon Belediye: Mehmet Almaz, Nıkıta Axyutin, Cansın, Batuhan Karaca, Tarık Emre, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Yusuf Eken, İlker Esin, Christian Ma, Tarık Emre Sipahioğlu, Çağatay Kır Zeka, Umut Durur)


Ziraat Bankkart: Martin, Ter Maat, Arslan Ekşi, Bennie, Berkay Bayraktar, Samet Ahmet Baltacı (Muhammet Ertuğrul, Alp İzzet Akkuş, Berkay Bayraktar, Aykut Gedik, Bedirhan Bülbül, İbrahim Halil Yücel, )


Setler: 23-25, 15-25, 20-25


Süre: 87 dakika (32, 26, 29)

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