Afyon caddesinde ışıklandırma çalışmaları

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Afyon caddesindeki kaldırım ve asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından ışıklandırma çalışmalarına başlandı.

Eski tip ve gösterişten uzak aydınlatma direkleri caddeyi aydınlatmazken birçok tehlikeye de mahal veriyordu. Eski aydınlatma direkleri sökülerek yerine daha güzel az maliyetli ekonomik aydınlatma direkleri takılarak. Üç kısımdan oluşacak aydınlatma sistemiyle ana cadde, kaldırımlar, orta refüj ışıl ışıl görünecek. Yapılacak olan düzenleme ile cadde daha az maliyetle daha fazla aydınlatılarak modern bir görünüme kavuşacak.

Başkan Recep Bozkurt ‘'İlçemiz için gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz, biz bu memleketin evladıyız ilçemizi güzelleştirmek bizim görevimiz, vatandaşlarımızın daha güzel daha modern bir ilçede yaşamaları için elimizden gelenin fazlasını yapmak bizim boynumuzun borcu'' dedi.