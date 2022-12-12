Afyon Eber'e ikinci kez en iyi proje ödülü verildi

Oltan Köleoğlu Enerji (OKE) tarafından Afyon'da üretime açılan Eber Biyokütle Enerji Santrali (BES) bu yıl da 'En İyi Proje Ödülü'nü kazandı.

Kısa adı ICCI olan Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı tarafından gerçekleştirilen Türkiye'de enerji sektörü projelerinin ödüllendirildiği ‘ICCI Enerji Ödülleri' yarışmasında OKE tarafından Afyon'un Çay ilçesindeki Eber BES, Biyokütle Enerji Kategorisi'nde ikinci kez ‘En İyi Proje Ödülü'nün sahibi oldu. Eber BES bir önceki yıl da aynı ödülü kazanmıştı.

Oltan Köleoğlu Enerji'ye ait ‘Afyon Eber Biyokütle Enerji Santrali' ile yılda ortalama 220 bin ton zirai atık bertaraf edilerek, 210.121.000 kwh/yıl yenilenebilir enerji üretiliyor.

Böylece sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen proje, yıllık yaklaşık 90.500 ton karbon salınımını önleyerek de iklim değişikliğinin yavaşlatılmasında önemli rol oynuyor.

Çevreci yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da Trabzonspor'un Asbaşkanı olan Ertuğrul Doğan'ın yaptığı Oltan Köleoğlu Enerji, Çorum Mecitözü, Samsun Çarşamba, Afyon Eber ve Karaman'da kurulan toplam 4 Biyokütle Enerji Santrali ile yerli ve milli enerjiye katkı sağlıyor.

Ertuğrul Doğan, yerel ve yenilebilir enerji kaynakları alanındaki çalışmaları, gerek çevreci, gerekse sosyal faydayı da her süreçte göz önünde bulunduran işletme modeli sürdürdüklerini belirterek, Türkiye ve Dünya için istihdam yaratarak değer üretmeye yeni yatırımlarla devam edeceklerini söyledi.