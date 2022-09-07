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Afyon ekibi yarışmadan ikincilikle döndü

Burdur’da gerçekleştirilen Modifiyeli Sporları Kulübü Modifiyeli Araçlar Fuarına Afyonkarahisar’dan katılan 4.

Burdur'da gerçekleştirilen Modifiyeli Sporları Kulübü Modifiyeli Araçlar Fuarına Afyonkarahisar'dan katılan 4. araç sürücüsünden biri 2'ncilik elde etti.


Gerçekleştirilen fuara Afyonkarahisar'ı temsilen Car Team Afyon ekibi katıldı. Afyon ekibi fuara 4 araçla katıldı. Araçlardan birisi ‘Türkiye 2. Modifiyeli Güzellik' başarısı elde ederek başarı sağladı. Değerlendirmenin ayrıca araç içerisindeki ses sistemi üzerinden de yapıldığı belirtildi.

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