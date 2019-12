Afyon Emniyeti'nden huzurevine duyguland?ran operasyon

Ger?ekle?tirdikleri sosyal sorumluluk projeleri kapsam?nda halk?n g?nl?nde taht kuran Afyonkarahisar ?l Emniyet M?d?rl??? personeli sosyal sorumluluk projelerine h?z kesmeden devam ediyor. Afyonkarahisar ?l Emniyet M?d?rl???ne ba?l? ?evik Kuvvet ?ube M?d?rl??? ve ?zel Harekat ?ube M?d?rl??? personeli, Afyonkarahisar Huzurevi Ya?l? Bak?m ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret ger?ekle?tirdi. Ger?ekle?tirilen ziyarete ?l Emniyet M?d?r Yard?mc?s? G?khan Mercan, ?evik Kuvvet ?ube M?d?r? Halil ?brahim K?peli, ?zel Harekat ?ube M?d?r? Ertan Yakano?lu, ?zel Harekat ve ?evik Kuvvet ?ube M?d?rl??? personeli kat?ld?.

Afyonkarahisar Huzurevi M?d?r? Ca?rullah K?kt?rk ve huzurevi personeli taraf?ndan kar??lanan Emniyet M?d?rl??? personeli ya?l?lar?n dinlenme salonuna ??kt?. Kar??lar?nda ?zel Harekat ve ?evik Kuvvet personelini g?ren ve ?a?k?nl?klar?n? gizleyemeyen huzurevi sakinleri, duygusal anlar ya?ad?.

Huzurevi sakinlerinin yanlar?na oturan polis memurlar? amca ve teyzelerine tek tek ?i?ek hediye ederek doyas?ya sohbet etti.

Ger?ekle?tirilen ziyaretten dolay? mutlu olduklar?n? belirten huzurevi sakinleri, ??ok mutlu olduk. Biz polislerimiz i?in her g?n dua ediyoruz. Bizi ziyaret ederek ?ok mutlu ettiler. Hepsine ?ok te?ekk?r ediyoruz? diyerek te?ekk?r etti.