Afyon Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Estonya'da Türkiye'yi temsil etti

Afyon Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ‘Erasmus+ka229 Geleceğin Şifresi: Doğa Dostu Robotlar Projesi' için Estonya'ya hareketlilik gezisi gerçekleştirdi.

Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (Erasmus+KA229) kapsamında Afyon Lisesi'nin proje koordinatörü olarak yer aldığı, ‘Geleceğin Şifresi: Doğa Dostu Robotlar' isimli projenin birinci toplantısı için, 1-5 Kasım tarihleri arasında Estonya'nın başkenti Tallinni'de, Tallinna Kristiine Gümnaasium Okulu'na 4 öğrenci ve 2 öğretmenle proje hareketliliği gezisi gerçekleştirdi. Gezide öğrenci ve öğretmenler, Tallinn'in kentindeki kültürel gezilerine katılıp 5 gün boyunca Tallinna Kristiine Gümnaasium Okulu'nda robotik kodlama ve çevresel koruma ile ilgili çalışmalara katılıp, oryantasyon ve grup oyunlarında yer aldılar.

Projenin birinci toplantısında Afyon Lisesi'ni temsil eden öğrencilerden Nurefşan Sıla Gök, İsmail Iğdır, Melih Küçükkurt, Kevser Sıla Bozyurt'a, İngilizce Öğretmeni Meral Hitit ve Matematik Öğretmeni Çimen Erçolak eşlik etti.