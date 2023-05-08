Afyon Lisesi öğretmen ve öğrencileri ‘İzmir İktisat Kongresi'nin 100. Yıldönümü'nde panel gerçekleştirdi

Türk Tarih Kurumu'nca yürütülen ‘İzmir İktisat Kongresi'nin 100. Yıldönümü' nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında İzmir Atatürk Lisesi ev sahipliğinde Afyon Lisesi öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı panel gerçekleştirildi.

Kültür Bakanlığı Türk Tarih Kurumu desteği ile İzmir'de ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Gençlerin Gözüyle İzmir İktisat Kongresi Öğrenci Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştaya; İzmir Atatürk Lisesi ev sahipliği yaparken, ilimizi temsilen çalıştaya Afyon Lisesi katıldı. Afyon Lisesi Müdürü Ramazan Balkan ve Afyon Lisesi tarih Öğretmeni Nida Millik koordinesiyle gidilen çalıştayda Afyon Lisesi öğrencilerinden Bilgi Sultan Kuru, Güneş Akşit, Resul Murat Sarıtaş, Sevde Kılınç ve Kezban Sueda Sağlam bildirilerde bulunup çalıştaya katıldılar.

Başarılı geçen İzmir çalıştayın ardından bir açıklama yapan Balkan; “2022 eğitim öğretim yılında Kültür Bakanlığı ve Türk Tarih Kurumunun destekleriyle ‘Büyük Zaferin 100. Yılında Gençler Atasının izinde' temalı olarak düzenlenen program 2022/2023 öğretim yılında ise ‘İzmir İktisat kongresinin 100. Yılı temalı olarak düzenlendi. Okulumu en iyi şekilde İzmir'de temsil edip, bildiriler sunduk” dedi.