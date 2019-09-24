Afyon Lisesinin 125'inci yılına özel pul

Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü tarafından, Türkiye'de tarihi liseler arasında yer alan Afyon Lisesinin 125'inci yılına özel 3 bin adet posta pulu bastırıldı.

Afyon Lisesi Okul Müdürü Turgay Bingül yaptığı açıklamada, Afyon Lisesinin 125'inci yılına özel birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi. Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğünün katkılarıyla 3 bin adet pul bastırdıklarını ifade eden Bingül konuşmasına şöyle devam etti:

“Bunların yanı sıra Afyon Lisesinin 100'üncü yılında olduğu gibi birçok materyal basılmış bunlardan 1994 yılında milli piyango biletine Afyon Lisesine arması basılmış. Daha sonra pul da bastırılmış ama aradan uzun süre, 25 yıl geçmiş. Biz de yeni bir etkinlik olarak PTT Genel Müdürlüğü ve Afyonkarahisar PTT Başmüdürümüze müracaat ettik. Bizleri kırmadılar katkı sağlayacaklarını söylediler Afyon Lisesinin geleceği için. 125'inci yılda bir posta pulu bastırdık. Eğitimde başarılarla dolu 125 yıl anlamında gerçekten güzel bir etkinlik oldu. Güzel bir iş başardığımızı düşünüyorum. Çünkü Afyon Lisesi tarihe mal olmuş bir okuldur ve bundan sonraki yıllarda da yine eğitime damgasını vuracağına inanıyorum. Bu pulla da tanınırlığını devam ettireceğini düşünüyorum.”

PTT Başmüdürü Mehmet Örsdemir ise posta pullarının bayrak ve toprak gibi bağımsızlığı sembol ettiğini dile getirdi. Posta pullarının insan hayatına mektupla birlikte girdiğini ifade eden Örsdemir "Mektup aracılığıyla hayatımıza giren posta pulları dünyada ilk kez 6 Mayıs 1840 yılında İngiltere'de Penny Black adı altında kullanılmıştır. Ülkemizde ise pulun tarihi 13 Ocak 1863 yılına uzanır. Posta pulları aynı zamanda koleksiyonerler tarafından da büyük önem taşımaktadır. Posta pulları bir ülkenin kültürel, politik, turistik ve ekonomik tanıtımını yapar. Bayrak gibi toprak gibi bir bağımsızlık sembolüdür. Pul biriktirme işiyle ve günümüze kadar gelişerek devam eden koleksiyonculuğa filitali denir. PTT olarak vermiş olduğumuz kişisel pul hizmeti ile kişilerin kamu kurumlarının ve belediyelerin sosyal ve kültürel anlamında ilimiz ekonomisine katkı sağlayan ticari şirketlerin de, ticari anlamda Türkiye ve dünya çapında tanıtılmasına katkı sağlamakla birlikte kişisel anlamda da evlilik yıl dönümü, düğün, sünnet gibi insan hafızasında kalıcı yer tutan merasimlerin daha kalıcı bir anı olarak yer alması için kişisel pul hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.

Okulda yapılan teslim törenine PTT Başmüdürü Mehmet Örsdemir, Okul Müdürü Turgay Bingül, şube müdürleri ve öğrenciler katıldı.