Afyon lokumu Pekin'de satılacak

Orman ve Su İşleri eski Bakanı Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyon lokumunun Çin'in Başkenti Pekin'de satılacağı müjdesini verdi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına, Eroğlu'nun yanı sıra İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, Tanıtım Medya Başkanı Selim Arıcı, Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser ve Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek ile partililer ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Eroğlu Afyonkarahisar için 10 adet önemli projeyi açıkladı. Afyonkarahisar'da kurulacak Termal Şehir projesi ile 5 bin kişinin istihdam edileceğini bildiren Eroğlu, “Bizim 10 tane ayağı yere basan çok önemli projemiz var. Bunlardan biri Şahitler kayası mevkiinde bir lojistik merkezi kuruyoruz. Burası gerçekten her bakımdan bir lojistik merkezi olacak. Çok sayıda kişi burada istihdam edilecek. Sayılarını şimdi vermek istemiyorum bir diğeri seralar. Bu konuda bir parametre önerdim. Enerji maliyeti, gece gündüz sıcaklık oranları ve güneş alma oranı konusunda bir çalışma yaptım. İnşallah seralar ile ilgili bir çalışma yapacağız. Cumhurbaşkanımız termal şehir konusunda müjde verdi. Bu nedir biliyor musunuz? Tedaviye muhtaç, fizik tedavi ihtiyacı olan insanlar için tedavi merkezi. Bunun için bir termal şehir projesi var. Bakın burada tahmin ediyoruz ki en az 5 bin kişi istihdam edilecek. Çünkü bir otelde 400 kişi çalışıyor. Burada en az 5 bin kişi istihdam edilecek. Bir diğer husus da biliyorsunuz şimdi teşvikler var. Teşviklerden de en çok istifade eden Afyonkarahisar'dır. Bir de bu bölgenin tabiat turizmini geliştirmek için çok büyük bir seferberlik başlatıyoruz. Biliyorsunuz Zafer Ormanı, Akdağ, Frig vadisi, Emre gölü gibi tabiat alanlarında turizmin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Demirçevre'nin üst kısmında bir alan ayarladık. Yazın açılışını yapacağımız ilk yer burası olacak. Sahibiata mesire yeri olarak muhteşem bir mesire yeri alanı hazırlıyoruz. Burada çok sayıda personel istihdam edilecek. Arkadaşlar bir de sanayi konusu var. Geçtiğimiz günlerde BMC Türkiye Genel Müdürü Osman Dur beyefendi buraya geldi. Onunla istişarelerde bulunduk. Organize Sanayi bölgemiz genişletiliyor. Ticaret Sanayi Odamız ile birlikte yaklaşık 5 bin kişinin çalışacağı ihracat yapılacak yeni bir İhtisas Orta-Yüksek Seviyeli Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmalar başladı" dedi.

Afyonkarahisar'dan Çin'e kiraz ihracatının yapılacağını ve Afyonkarahisar lokumunun da Pekin'de satılacağını bildiren Eroğlu, “Bir de borsa çok önemli. Canlı Hayvan Ticaret Borsası. Mandacılık ile ilgili bir projemiz var. Büyük bir mandacılık üretim merkezi kuruyoruz. Tabii burada 500 kilovatlık da elektrik santrali kuruyoruz. Sene de 3 bin ton kiraz ihracatı yapılacak. Bu arada Pekin'de İstanbul'dan sonra dünyanın en büyük havaalanı açılıyor. Afyonkarahisar lokumu da orada satılacak. Ayrıca bir de biz burada yeni bir sektör oluşturuyoruz. Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi yapıyoruz. Bu muhteşem bir proje ve ciddi bir istihdam sağlayacak. Dünyada bu konu ile ilgili yılda 115 milyar dolar pazar var. Bundan en çok Çin istifade ediyor. İlaç sanayi çok önemli. İlaç sanayisini geliştirmek için Sağlık Bilimleri Üniversitesinin içinde bir alanı ilaç üretimi için ayırdık ve bu konuda da Cumhurbaşkanımız destek verecek. Bazıları vatandaşı belediyede istihdam etme vaadinde bulunuyor. Diyor ki ‘seni belediyeye alacağım.' Belediyenin personeli var. Belediyenin bütün personellerini çıkartıp yerine yenisi mi alacaksın. Afyonkarahisar ben inanıyorum ki istikrardan gelen gelişimden yana tavır koyacak” diye konuştu.