Afyon sporcular Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemelerine hazırlanıyorlar

A Mili Takım Kadrosunda yer alan ve 26-30 Ağustos tarihleri arasında İspanya'da yapılacak olan Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemelerine hazırlanan Kübra Canavarcı ile Özlem Eşsiz'i makamına kabul eden İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın sporculara başarılar diledi.

Afyonkarahisar Spor Lisesi Okul Müdürü Nihat Selek, okul öğretmenlerinden Hatice Okçu, Kriket A Milli Takımına seçilen öğrenciler Kübra Canavarcı ve Özlem Eşsiz İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ı ziyaret etti. 2020 Kasım ayında Muğla'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında 3. olan spor kulübü öğrencileri Kübra Canavarcı ile Özlem Eşsiz yarışmada aynı zamanda milli takım seçmelerine katıldı. A Milli Takım Kadrosuna seçilen öğrenciler 26 -30 Ağustos'ta İspanya'da yapılacak olan Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemelerine hazırlanıyorlar. Çanakkale ve Denizli'de yapılan takım kamplarına katılan öğrenciler büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Ziyarette öğrenciler ile sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederek, öğrencilere böyle başarılara imza atmalarının kendilerini gururlandırdığını belirtti.