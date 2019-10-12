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Afyon Sürücü Kursları Birlik ve Dayanışma Derneği istişare toplantıda Şuhut'ta yapıldı

Afyonkarahisar Sürücü Kursları Birlik ve Dayanışma Derneği yönetici ve üyeleri Şuhut’ta bir araya geldi.

Afyonkarahisar Sürücü Kursları Birlik ve Dayanışma Derneği yönetici ve üyeleri Şuhut'ta bir araya geldi.


İstişare toplantısına, Dernek Başkanı Hüdai Karaağaç, Şuhut Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Öz, Şuhut Sarnıç Sürücü Kursu Yönetim Kurulu Başkanı Halil Sarnıç ve Afyonkarahisar sürücü kursu temsilcileri katıldı


Karaağaç başkanlığındaki toplantıda, sürücü kursu sorunlarını ele aldı ve yeni yönetmelik ile ilgili bilgiler konuşuldu. Direksiyon eğitimlerinin daha ciddi şekilde verilmesi için yönetmeliklerin değerlendirilmesi ele alındı. Kasım ayında toplanacak komisyonun belirleyeceği taban fiyat konusunda da görüş alışverişlerinde bulunuldu. Ayrıca kursiyerlere kayıt olacakları kuruma kaç saat direksiyon eğitimi alacakları ve bu eğitimi nasıl alacaklarını sormaları rica edildi.

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