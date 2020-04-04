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Afyon Zafer Meydanı boş kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre 18 Korona virüs (Covid-19) vakasının görüldüğü Afyonkarahisar’da vatandaşların çoğunluğu evde kalmayı tercih ederken meydanlar boş kaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre 18 Korona virüs (Covid-19) vakasının görüldüğü Afyonkarahisar'da vatandaşların çoğunluğu evde kalmayı tercih ederken meydanlar boş kaldı.


Afyonkarahisar'da Korona virüs (Covid-19) vakası 18 kişi bulunurken, 1 kişi de hayatını kaybetti. Kenttin insan sirkülasyonunun fazla olduğu bölgelerde denetimler sıklaştırılırken, bugün Afyonkarahisarlıların buluşma noktası olan Zafer Meydanı boş kaldı. Vatandaşlar süreci evlerinde kalarak geçirmeyi tercih ederken, polis ekipleri sözlü olarak, belediye ise hoparlörlerden evde kalınmasını ve sosyal mesafeye riayet edilmesi yönünde sürekli uyarılarda bulunuyor.

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