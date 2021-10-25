Afyon'a ilk kez gelen öğrenciler Frig Vadisi'ni gezdi

Afyonkarahisar'da KYK yurtlarında kalan öğrencilere yönelik 'Gelin Tanış Olalım Projesi' kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından Frig Vadisi gezisi düzenlendi.

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte ülkenin dört bir tarafından kente gelen öğrencilerin Afyonkarahisar'ı tanıması amacıyla yapılan “Gelin Tanış Olalım” Projesi uygulanmaya devam ediliyor. İl merkezimiz ve ilçelerinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilere yönelik Afyonkarahisar'ın yeni gözdesi olan Frig Vadisi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi. Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle başka bir ihtişama sahip olan Frig Vadisi, ziyaretçi öğrenciler tarafından büyük beğeni topladı.