Afyon'da ilk kez korfbol oynandı

Dünya'da kadın ve erkeklerin birlikte oynayabildiği tek oyun olan korfbol etkinliği, Afyonkarahisar'da da okul takımlarının katılımları ile ilk kez düzenlendi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2021-2022 sezonu okul sporları faaliyet programında yer alan Korfbol İl Birinciliği müsabakaları Kocatepe Spor Kompleksinde yapıldı. Gençlerde Spor Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi Yıldızlarda da Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu Korfbol branşını ilk oynayan takımlar oldu. Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Korfbol'dan sorumlu Teknik Kurul Başkanı aynı zamanda Milli Takım Antrenörü Yüksel Abdikoğlu Korfbol branşı hakkında bilgilendirme yaparak müsabakaları takip etti. "Afyon'da ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz" diyen Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen, “Afyonkarahisar'da ilk kez Okullar arası Korfbol müsabakası düzenledik. Gelişmekte olan Spor Branşları Federasyonu ile yaptığımız görüşme sonrasında il dışından Korfbol'dan sorumlu Teknik Kurul Başkanı Yüksel Abdikoğlu ve hakemler bu müsabaka için geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

1995 yılından beri Korfbol'u tanıtmaya çalıştıklarını söyleyen Abdikoğlu “Korfbol kadınlar ve erkeklerin birlikte oynadıkları bir salon sporu. 1902 yılında Hollandalı bir Beden Eğitimi Öğretmeni tarafından geliştirilmiş zaman içerisinde Avrupa'nın her yerinde oynanmaya başlamış. Ülkemizde de 1995 yılından beri kulüp düzeyinde ve milli takım düzeyinde müsabakalar yapılıyordu. 2017-2018 sezonundan itibaren de Okul Sporları faaliyetleri bünyesinde başladı. Afyonkarahisar'da da bu sezon ilk kez yapıldı. Daha küçük yaştaki öğrencilerimizde bu sporla tanışma imkanı buldular. Spor Hizmetleri Müdürümüze teşekkür ediyorum. Birinci olan takımlarımıza da gruplarda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Kocatepe Spor Kompleksi Çiğiltepe Spor Salonunda yapılan müsabaka sonucunda Gençlerde Spor Lisesi, Yıldızlarda da Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu gruplara katılmaya hak kazandı.