Afyon'da Milli Mücadele seminerlerinde duygu dolu anlar yaşandı

Afyonkarahisar'da öğrencilere yönelik düzenlenen Milli Mücadele seminerlerinde duygu dolu anlar yaşandı.

Afyon 125. Yıl Ortaokulu'nda ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Milli Mücadele seminerinde duygu dolu anlar yaşadı. Alan Kılavuzu Araştırmacı Yazar Habib Akalın mihmandarlığında düzenlenen seminerde, Milli Mücadele yılları ve Büyük Taarruz anlatıldı. Milli Mücadele yıllarını ve Büyük Taarruzu dinleyen öğrenciler zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Seminer günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.