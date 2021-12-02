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Afyon'da 'Milli Mücadele ve Büyük Taarruz' konulu seminer

Afyonkarahisar Şehit Mustafa Sezer Ortaokulu’nda ’Milli Mücadele ve Afyon Büyük Taarruz’ konulu seminer düzenlendi.

Afyonkarahisar Şehit Mustafa Sezer Ortaokulu'nda 'Milli Mücadele ve Afyon Büyük Taarruz' konulu seminer düzenlendi.


Okulunun konferans salonunda düzenlenen seminere, araştırmacı yazar Büyük Taarruz savaş rehberi Habib Akalın konuşmacı olarak katıldı. Okul Müdürü Nevzat Çakar, müdür yardımcıları, okul öğretmenleri ve öğrencileri tarafından yoğun katılım ile gerçekleştirilen seminerde, milli mücadele yılları ve büyük taarruz anlatıldı. İki oturum şeklinde gerçekleştirilen seminere kendine has kıyafetiyle katılan Akalın, yaptığı açıklamada, 'Milli Mücadelenin ve Büyük Taarruz'un önemini anlattı. Milli mücadele ve büyük taarruzda verilen çabayı ilgiyle dinleyen öğrenciler seminerin sonunda merak ettikleri soruları Akalın'a yöneltti. Çakar da, Akalın'a teşekkür ederek, “Geleceğimizin teminatı öğrencilerimize tarihimizi iyi anlatmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

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