Afyon'dan 'Adana kebapta çıkan domuz yağı Konya'dan geldi' iddiası

Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından teşhir edilen iki firmanın kullandığı Adana kebabında kuyruk yağı yerine domuz yağının çıkmasının ardından bir açıklama yapan Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük, kuyruk yağının Konya'dan geldiğini belirterek yargısız infaz yapılmaması gerektiğini savundu.

Geçtiğimiz hafta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hileli ürün kullanan firmaların isimleri ifşa edilmişti. Bunlar arasında Afyonkarahisar'dan iki restoranda Adana kebapta domuz yağı kullanıldığı yer alıyordu. Bu firmaların hangi kasaptan et ve kuyruk yağı temini yaptığı henüz resmi bir şekilde açıklanmazken, Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük, firmalar ifşa edilirken yargısız infaz yapıldığını belirterek, domuz yağı tespiti konulan kuyruk yağının Konya ilinden temin edildiğini bildirdi.

“Firmanın biri kapattı biri halen hizmet veriyor”

Yörük, yaptığı açıklamada, “13 Ocak2020 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan ifşa listesinde ilimizden 2 esnafın ürünlerinde domuz eti tespit edilmiş olup konu kamuoyu ile paylaşılmıştır. Öncelikle Bakanlığın yaptığı denetimleri olumlu buluyor ve destekliyoruz. Ancak cezaların caydırıcılığının arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. İlimizde tespit edilerek kamuoyuna duyurulan ürünlere ilişkin yaptığımız çalışmada dikkat çekici hususlara ulaştık. Afyon bilindiği üzere et kalitesi ve kasaplık açısından Türkiye'nin en iyi şehirlerinden biridir. İlimizde kasaplık ve et sektörü tarihi yüzyılları bulan ve geleneksel olarak etik ve ahlaki değerler ışığında sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir. İncelememiz sonucunda ilgili adana kebap ürünlerinde ette domuz eti bulunmadığı ancak Konya'dan bir aracı tarafından temin edilerek; ilimize getirilen koyun kuyruk yağı içerisinde domuz ürünü bulunduğu tespit edilmiştir. Bu konu ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de bu bilgiye sahiptir. Et konusunda ve son ürün konusunda tüm işletmelerimiz üzerlerine düşen sorumluluğu sonuna kadar yapmaktadır. İfşa listesinde ismi geçen iki esnafımızdan biri işletmesini kapatmıştır. Diğeri ise hala hizmet vermektedir.

“Konunu kaynağına inilmesi önemlidir”

Bu tür olaylarda yargısız infaz yerine konunu kaynağına inilmesi gerektiğine vurgu yapan kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük, “Bu tür olaylarda yargısız infaz yapılmaması, ticari itibarın sarsılmaması da en az denetimlerin yapılması kadar önemlidir. Elbette her kasada bir çürük elma bulunabilir. Ancak konunun kaynağına inilmesi de önemlidir. Aynı zamanda Adana kebabının yapısı itibariyle kuyruk yağı bulundurması ve işletmelerinde birinci sınıf ürün elde etmek maksadıyla, hayvansal ürünleri kaynağından almaya çalışması nedeniyle ortaya çıkan bu tür risklere de önlem alınmalıdır. Burada aynı zamanda koyun kuyruk yağının fiyatının kuzu etinden daha pahalı olduğunu da söylemek gerekir ki, ilgili işletmelerin söz konusu kuyruk yağını daha pahalıya alarak Adana Kebapta kullanmaları daha iyi bir ürün elde edilmesi için olduğu ortaya çıksın. Afyon kasap esnafı et ürünleri açısından bulunduğu konumu boşuna değil bilakis hak ederek almıştır. Gerek geleneksel olarak sahip olduğumuz kasaplık kültürü; gerekse esnaflık kültürü neticesinde zaten üzerine düşeni büyük bir titizlikle yapmaktadır. Bunun en büyük göstergesi hem ülke hem de dünya çağında ilimizin et ve et ürünlerinde namının duyulmasıdır. Yine de bu tür denetimler vesilesi ile kasap esnafımız da gıda teröristleri ve alınabilecek tedbirler hususunda kendini geliştirmekte ve bugüne kadar hiç aklımızdan çıkarmadığımız insanımıza sağlıklı, kaliteli ve dürüst hizmet sunma gayretini sürdürmektedir. Yapılan denetimlerin bu konuda kamuoyu oluşması açısından katkısı yadsınamaz” dedi.

“Konya ilinden temin edildiği ifade edilen koyun kuyruk yağının bu domuz eti skandalındaki rolü değerlendirilmelidir”

Afyonkarahisar'da tespit edilen domuz yağının Konya'dan tedarik edildiğini ileri süren Yörük, “Denetim ve ceza işlemlerinin sağlıklı yürümesi açısından daha adil davranılması da gerekmektedir. Sağlığımıza, milli ve dini hassasiyetlerimize yönelen bu tür tehditlerin savuşturulmasında etkin denetim ve cezalandırmanın yanı sıra, kişilerin ya da işletmelerin yargısız infaz edilmemesi de önem taşımaktadır. Konya ilinden temin edildiği ifade edilen koyun kuyruk yağının bu domuz eti skandalındaki rolü değerlendirilmelidir. Yanlış yapan hiç kimseyi savunmayacağımız gibi kusurun sahiplerinin, kusuru oranınca cezalandırılması gerektiğini de düşünmekteyiz. Domuz eti bilindiği üzere dini bir hassasiyettir aynı zamanda meselenin kaynağına inilerek gerçek suçluların ortaya çıkarılması da adaletin yerini bulmasında önemlidir. İlimizin Birleşmiş Milletler tarafından Gastronomi Şehri Unvanı aldığı bu günlerde, bu meselenin çok dikkatli ve titizlikle soruşturulması ve tüm bulguların kamuoyu ile şeffaflıkla paylaşılmasının da çok önemli olduğu bilinmelidir” diye konuştu.