Afyonkarahisar, 15 Temmuz'da tek yürek oldu

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü etkinliğinde vatandaşlar demokrasi nöbeti için bir araya geldi.

15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü nedeniyle Afyonkarahisar'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar yeni yapılan Kent Meydanı'nda demokrasi nöbeti için toplandı. Etkinliğe, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü (AKÜ) Mehmet Karakaş, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nurullah Okumuş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehter takımının gösterileriyle başlayan etkinlik Kuran okunmasıyla devam etti. Yapılan konuşmalarda ise darbe girişimi kınandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı olarak meydandaki ekranlardan verilirken, alanda polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydanı dolduran kalabalığa çeşitli ikramlarda bulunuldu. Meydanda polisin yanı sıra sağlık görevlileri, UMKE ve AKUT ekipleri ve belediye itfaiye ekipleri de hazır bulunduruldu. Kent meydanında açılan fotoğraf sergisini gezen Afyonkarahisarlı vatandaşlar 15 Temmuz Hatıra Defteri'ne duygu ve düşüncelerini yazdı.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, tarihin son 200 yılının darbe teşebbüsleri ve darbelerin tarihi olarak geçtiğini söyledi. "Gerek Osmanlı'nın son 100 yılında gerekse Cumhuriyetin önemli bir kısmında darbeler her zaman gündemde olmuştur" diyen Tutulmaz, "Bunların bir kısmı başarılı olmuş, bir kısmı ise teşebbüs aşamasında kalmıştır. Bugüne kadar gelen darbelerin dışında son darbe girişimi öncekilerden çok farklı bir konumdadır. 4 yönüyle öncekilerden farklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun biricisi ihanettir, ikincisi direniştir, üçüncüsü büyük bir liderliktir, dördüncüsü de bu darbelerin arkasında bulunan yabancı güçlerin aleni şekilde ortaya çıkmalarıdır. Karşılarında da toplumun, milletimizin 81 milyon nüfusuyla o gün itibariyle karşısında milletimizi bulmuşlardır. Bu yönüyle dirençtir. Gerçekten Edirne'den Hakkari'ye kadar toplumumuzun her kesimi, her bölgesi bu hain darbe girişimine karşı büyük bir mücadele vermiş ve sonuçta kazanılmıştır. Bunun kazanılmasında milletimizin sokaklara dökülmesinde büyük nir liderlik örneği vardır. Başta Cumhurbaşkanımız ve o gün Başbakan olan Binali Yıldırım'ın başkanlığında ülkemizin her bölgesinde yöneticilerimiz büyük bir liderlik anlayışı göstermiş ve toplumumuzun başarılı olmasında önemli bir katkı sağlamışlardır. Ama en önemlisi de bugüne kadar darbeler önemli bir oranda dış güçlerin etkisiyle olmaktadır. Bizim zayıf yönümüzü kullanarak bu darbe teşebbüslerinde bulunmuşlar, yada darbeye muvaffak olmuşlardır. Avrupa ülkelerinde Amerika'da şu anda bu FETÖ örgütü örgütlenmeye devam etmektedirler. Ülkemizde büyük bir hainlik yapmışlar, o ülkelere çoğu sığınarak orada kahraman olarak kabul görmektedirler. Dolayısıyla güçlü olmak zorundayız." dedi.