Afyonkarahisar 81 Çalıkuşu e-dergisinin 9. sayısı yayımlandı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “81 Çalıkuşu Afyonkarahisar” adlı e-derginin 9'uncu sayısı yayımlandı.

Afyonkarahisar'da gerçekleşen kültür ve eğitim temalı içerikleri iki ayda bir olacak şekilde yayımlanan dergi büyük ilgi görüyor. Dijital olarak yayımlanan e-dergi ile öğrenci, veli, öğretmen ve dijital medya kullanan yerel eğitim ve kültür haberlerini takip etmek isteyen her bireyin il düzeyinde oluşturulacak temalardan haberdar olması ve yapılan çalışmaları takip etmesi hedefleniyor.

Yayımlanan dergide, akademik başarıyı artırmak için yürütülen faaliyetler, TEKNOFEST'teki başarılarılar, dünya ve il genelindeki matematik yarışmaları başarılar, KODAFYON Atölyesi açılışı gibi birçok proje ve faaliyetler ye alıyor.