Afyonkarahisar 9 bin 896 öğrencinin test ve ölçümü yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı doğrultusunda Afyonkarahisar ve ilçelerinde 9 bin 896 3'üncü sınıf öğrencilerine yönelik test ve ölçümleri yapıldı.

Afyonkarahisar'da 2022- 2023 eğitim öğretim yılı Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı toplantısı Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde konferans salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, Şube Müdürü Medeni Buğra, Spor Şube Müdürü Adil Kamberoğlu, İlçe Şube Müdürleri, Gençlik Spor İlçe Müdürleri ve öğretmenler katılımıyla yapıldı.

Toplantı Sünnetci 'nin açılış konuşması ile başladı. Sünnetçi, konuşmasında Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde öğrenciler için gerek ulaşım gerekse sportif faaliyetlere yönelik ekipman desteğinin verileceğini açıkladı.

Toplantı, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme kapsamında yapılacak olan ölçümlerin kriterleri hakkında sunumların yapılması ve ardından soru-cevap kısmının da tamamlanması ile sona erdi.