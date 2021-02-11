Afyonkarahisar Afet Müdahale Planı toplantısı yapıldı

Türkiye Afet Müdahale Sistemi içinde yerel düzeyde yer alan ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını, Çalışma Gruplarının diğer Çalışma Grupları ile olan ilişkilerini, afet ve acil duruma hazırlık ve müdahale süreçlerini anlatan ve afet ve acil durum anında etkin koordinasyon için gerekli olan Çalışma Grup teşkilini, ekipman ve insan kaynakları kapasitesinin mevcut durumunu ve ihtiyaç duyulan kapasiteyi sunan Afyonkarahisar İl Afet Müdahale Planı kapsamındaki 26 Yerel Düzey Operasyon Planı değerlendirme toplantıları her ay iki Çalışma Grubunu içerek şekilde ana ve destek çözüm ortakların katılımıyla yapılmaya başladı.

Afet Müdahale Planı Operasyon planlarının ilk toplantısı Vali Yardımcısı Mehmet Keklik başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Mehmet Keklik toplantının açılışında yaptığı konuşmada “Bugün çok önemli toplantı gerçekleştireceğiz. Nasip olursa Eylül ayına kadar 26 Çalışma Grubunun depreme hazırlık konusunda tek tek dinleyeceğiz. Hazırlıklarımızı kontrol edeceğiz, revize edeceğiz. Sürekli bu konuda teyakkuzda olacağız! Deprem haftasında da inşallah, sayın valimizin katılımlarıyla buradaki il müdürlerimiz ve bölge müdürlerimizin, il protokolün katılımıyla geniş kapsamlı koordinasyon toplantısı gerçekleştireceğiz. Afyon olarak Afyonkarahisar Valiliği bünyesinde İl AFAD Müdürlüğümüz tüm afet türlerine göre sıkı bir şekilde hazırlanıyor ama öncelik olarak deprem iyi hazırlandığımız konulardan birisi bugün Haberleşme Hizmet Grubunun çalışmaları ile ilgili bir değerlendirme yapacağız” diye konuştu.

“Afet ve acil durumların ne zaman geleceğini kestiremiyoruz”

Afet planları hakkında bilgi veren Afyonkarahisar İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan ise “Afet ve acil durumların ne zaman, ne şiddet ve büyüklükte meydana geleceğini kestiremiyoruz. Bunun için özel çalışma gerekiyor. Kurumların normal çalışmalarının dışında olağanüstü durumlara hazırlıklı olmaları gerekiyor. Tamamen sıfırıncı dakika itibari ile en son nokta iyileştirme çalışmaları bitene kadar Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında da Afyonkarahisar'da İl Afet Müdahale Planı hazırlanmıştır. 26 Yerel Düzey Çalışma Grupları da Operasyon planlarını bu bağlamda yaptılar. Biz 5-6 yıldır Afyon'da diğer çalışma grupları ile beraber hem eşgüdüm içerisinde hem de Valiliğimiz koordinasyonu dâhilinde istenilen seviyede çalışmalar yürütmeye gayret ediyoruz” dedi.