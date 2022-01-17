Afyonkarahisar Amatör Lig'de kıyasıya mücadele

Afyonkarahisar Amatör Lig Futbol müsabakasında Şuhut temsilcisi Mahmut Köyü 1453 Gençlik Spor, Evciler Spor deplasmanında 4-1’lik skorla 3 puanı kaptı.
Afyonkarahisar Amatör Lig Futbol müsabakasında Şuhut temsilcisi Mahmut Köyü 1453 Gençlik Spor, Evciler Spor deplasmanında 4-1'lik skorla 3 puanı kaptı.
Evciler Stadyumunda oynanan Afyonkarahisar Amatör Ligi Futbol Müsabakasında Şuhut temsilcisi Mahmut Köyü 1453 Gençlik Spor ile Evciler temsilcisi Evciler Spor karşı karşıya geldi. İlk yarısı kıran kırana geçen mücadelede Şuhut temsilcisi Mahmut Köyü 1453 Gençlik Spor 35. dakikada Berkay Karakaya'nın muhteşem golüyle 1-0 öne geçti. Evciler temsilcisi oyundan kopmayarak Emre Keskin'in attığı golle beraberliği yakaladı. Mahmut Köyü 1453 Gençlik Spor muhteşem taktiği ile yıldız futbolcusu Berkay Karakaya'nın 40. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti.
İkinci yarıya hızlı başlayan Şuhut temsilcisi Mahmut Köyü 1453 Gençlik Spor 52. dakikada Hasan Hüseyin Özdemir'in attığı golle durumu 3-1'e getirdi. Şampiyonluk sesleri ile ilerleyen Başarılı futbolcusu Hasan Hüseyin Özdemir'in 84. dakikada kaydettiği golle Şuhut temsilcisi Mahmut Köyü 1453 Gençlik Spor Evciler Spor karşısında 4-1'lik skorla galip geldi.