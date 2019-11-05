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Afyonkarahisar Anaokulu'nda yöresel tatlılar yarıştı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Değerler Hareketi’ projesi kapsamında Asım Kocabıyık Anaokulu’nda, ‘Türk Mutfağına Özgü Yöresel Tatlılar’ yarışması düzenlendi.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ‘Değerler Hareketi' projesi kapsamında Asım Kocabıyık Anaokulu'nda, ‘Türk Mutfağına Özgü Yöresel Tatlılar' yarışması düzenlendi.


‘Tatlı kültürümüzü gelecek nesillere aktarıyoruz' sloganıyla Asım Kocabıyık Anaokulu'nda düzenlene yarışmada öğrenci velileri birbirinden lezzetli tatlılarla jürinin karşısına çıktı. Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan, Dernek Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Malkoç, Türkiye Aşçılar Federasyonu Divan Kurulu Üyesi Emrah İşisağ'dan oluşan jüri üyeleri yöresel tatlıların tadına bakarak puan verdi. Yarışmanın sonunda dereceye giren öğrenci velilerine Okul Müdürü Ramazan Yıldız tarafından plaket ve hediye takdim edildi.


TATLI KÜLTÜRÜNÜ GELECEK NESİLLERE AKTARMAK İSTİYORUZ


Okul Müdürü Ramazan Yıldız, yarışma sonunda yaptığı açıklamada, düzenledikleri yarışmayla tatlı kültürünü gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi. Yıldız şöyle devam etti:


“Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu ‘Değerler Hareketi' projesi kapsamında bugün Türk mutfağına özgü tatlıların yarışması düzenledik. Buradaki amacımız tatlı kültürümüzü gelecek nesillere aktarmaktı. Yarışmaya 36 velimiz katılım sağladı. Ayrıca yarışmada bize destek olan jüri üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.”


Öte yandan Mayıs ayında da okulda yemek yarışmasının düzenleneceği bildirildi.

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