Afyonkarahisar-Ankara arasındaki yüksek hızlı trende raylar Mart'ta döşenecek

Olağan Genel Kurulunda konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar-Ankara hattı hızlı tren projesinin sorunsuz ilerlediğini belirterek, Mart ayında rayların döşenmeye başlayacağını söyledi.

Demiryol-İş Sendikası Afyonkarahisar Şubesi, 11. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Mevcut Şube Başkanı Muharrem Uslu, tek liste halinde girdiği seçimlerde delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Programa Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, AK Parti Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan, DP İl Başkanı Gürcan Şensoy, belediye başkan adayları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, delegeler ve çok sayıda davetli katıldı. Divan heyetinin oluşması ile başlayan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

"Hızlı tren projemiz sorunsuz ilerliyor"

Genel kurulda konuşan AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, yapımına devam eden hızlı tren projesi hakkında bilgiler verdi. Hızlı tren projesinin sıkıntısız bir şekilde ilerlediğini ifade eden Özkaya, "Hızlı tren projemizde hiçbir sıkıntı yok. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü İsa Apaydın ile bir kez daha görüştüm. Çalışmalar devam ediyor. Mart ayı itibariyle rayları döşemeye başlayacağız. Polatlı'dan itibaren raylarımızı döşeyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii bu bir üzüntüdür. İlk treni biz 1857 yılında Aydın-İzmir arasında başlatmışız. O günden bugüne az önce Belediye Başkanımız Burhanettin Bey'in söylediği gibi Abdulhamit Han'ın gerçekten çok büyük bir emeği var. Sonra Atatürk inanılmaz derece demir yoluna destek veriyor. Sonra ara ara bütün iktidarların mutlaka katkısı var. Fakat önemli olan diğerinden beş adım fazla yapmış olan kısmında da Cumhurbaşkanımızın katkısı var” dedi.

"Bizim trenimiz daha hızlı ve konforlu"

Dünyada hızlı tren olan ender ülkelerden birisinin Türkiye olduğuna dikkat çeken Özkaya, “Özbekistan, Kazakistan ve Rusya 100 sene önce yapmış. Hızlı trenle gittik, birçok yerde tabii bizimki kadar hızlı ve konforlu değil. Bizimki gerçekten çok daha güzel, çok daha konforlu. Çünkü bizimki daha yeni ve daha modern olduğu için. Aynı zamanda çok ucuz ve güvenlidir. İnşallah bunları yaygınlaştıracağız. Afyonkarahisar bu işte tam merkez. Bütün yolların kesiştiği kavşak. Bu kavşağı daha da arttırmak ve hızlı trenle İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Antalya'dan, Eskişehir'den, Türkiye'nin her yerinden insanları Afyonkarahisar'ın termal nimetiyle, turizm nimetiyle tanıştırmak bizim için önemli bir görevdir. Bunu iktidar partisinin milletvekilleri olarak hep beraber takip etmekte görevimizdir” ifadelerini kullandı.